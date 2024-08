Il mercato degli accessori hi-tech indossabili accoglie un innovativo prodotto che promette di rivoluzionare il modo in cui pensiamo ai cappelli: il Power Hat di EcoFlow. A prima vista, questo cappello potrebbe sembrare un accessorio comune, progettato per offrire protezione dal sole e dalla pioggia. Con il suo design elegante, caratterizzato da una tesa larga e un tessuto traspirante, il Power Hat si distingue per una caratteristica unica che emerge solo al giro del cappello: due porte USB, una Tipo A e l’altra Tipo C, integrate discretamente.

Il Power Hat e le sue funzioni di ricarica solare

Il Power Hat non si limita a offrire i benefici di un cappello tradizionale, come leggerezza e impermeabilità. Va ben oltre, grazie a una tecnologia avanzata che consente di ricaricare i dispositivi elettronici mentre lo si indossa. Il trucco sta nel tessuto innovativo brevettato da EcoFlow, che incorpora celle fotovoltaiche e la tecnologia PERC (Passivated Emitter and Rear Cell). Questa tecnologia migliora notevolmente l’efficienza energetica del cappello, raggiungendo un rendimento impressionante del 23-24%.

Utilizzando questa tecnologia all’avanguardia, il Power Hat è in grado di generare abbastanza energia per caricare una batteria da 4.000 mAh fino al 100% in sole 3-4 ore di esposizione alla luce solare. Il cappello eroga una potenza di 12 watt, e le celle in silicone monocristallino assicurano una buona resa anche in condizioni di luce variabile. Inoltre, il Power Hat è dotato di un grado di protezione IP65, il che significa che è resistente alla polvere e alla pioggia, rendendolo adatto a diverse condizioni climatiche.

Attualmente, il Power Hat è disponibile per il preordine al prezzo lancio di 79 dollari, un’offerta speciale rispetto al prezzo pieno di 129 dollari, valida fino alla fine di agosto. Le prime spedizioni sono previste per metà settembre. Questo innovativo cappello rappresenta una fusione affascinante di moda e tecnologia, offrendo agli utenti non solo una protezione efficace contro le intemperie, ma anche una soluzione pratica per mantenere i dispositivi elettronici sempre carichi durante le attività all’aperto. Con il Power Hat, EcoFlow dimostra come l’innovazione possa arricchire anche gli accessori più comuni, integrando utilità e stile in un prodotto davvero originale.