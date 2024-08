Razer Orochi V2 è un mouse da gaming molto interessato, impreziosito da un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, che porta con sé ottime prestazioni generali, oltre ad un design veramente molto bello da vedere e da toccare, data la finitura opaca e soft-touch su tutta la superficie, capace di incrementarne l’eleganza complessiva.

Il prodotto, come avrete intuito dal paragrafo precedente, è un mouse da gioco completamente wireless, il che lo rende perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo o piattaforma, potendo così godere di ogni sua funzione senza differenze o limitazioni particolari. Inoltre, al suo interno è possibile trovare una batteria ricaricabile, con una autonomia di circa 950 ore, anche se tali numeri vanno comunque presi con il beneficio del dubbio.

Una spesa davvero ai minimi storici per un mouse da gaming di ottima qualità, il Razer Orochi V2 è disponibile all’acquisto a soli 45,99 euro, approfittando in questo modo della riduzione del 46% sul valore iniziale di 84,99 euro. Acquistatelo subito qui.

Il prodotto viene commercializzato in quattro colorazioni differenti, le quali presentano però differenze principalmente nel prezzo di vendita, di conseguenza consigliamo di controllare attentamente prima di procedere all’acquisto.

Guardandolo meglio da vicino possiamo notare alcuni dettagli in termini di design e usabilità: è un mouse prevalentemente pensato per i destrorsi, infatti sul lato sinistro sono disponibili due pulsanti per l’accesso a funzioni personalizzabili, che i mancini non possono in nessun modo raggiungere. Allo stesso modo, esattamente al di sotto della rotellina per lo scrolling, troviamo un piccolo pulsante, questi permette di regolare la velocità dello scrolling stesso, personalizzandola a piacimento. Un prodotto completo e funzionale in ogni sua parte, oggi disponibile ad un prezzo scontatissimo.