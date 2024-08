La data di lancio degli iPhone 16 è stata già ipotizzata qualche giorno fa da un’indiscrezione che ritiene possibile un anticipo rispetto agli anni passati. Un nuovo rapporto si sofferma adesso sullo stato della produzione dei dispositivi al fine di fornire informazioni più dettagliate e attendibili circa il giorno nel quale Apple potrebbe tenere il suo evento e le date di avvio dei preordini e delle vendite.

La notizia tiene conto di quanto affermato da MacRumors, che, ci informa sulle ultime mosse compiute dalla Foxconn, azienda produttrice dei dispositivi, che avrebbe assunto ben 50.000 operai per intensificare i lavori di produzione. Sappiamo, inoltre, che Samsung e LG sono molto impegnate nella messa a punto dei pannelli OLED destinati agli iPhone 16 e che i lavori sembrerebbero procedere per il meglio escludendo così la possibilità di ritardi nella commercializzazione e spedizione delle varie unità.

Apple: data di lancio e avvio dei preordini per iPhone 16

Tenendo conto delle informazioni riferite da Forbes e basate sulle notizie diffuse da esperti del settore, come MacRumors, Apple potrebbe dare il via ai preordini il 13 settembre rendendo i suoi dispositivi ufficialmente disponibili all’acquisto il 20 settembre.

Escludendo l’11 settembre, Apple potrebbe dunque fissare il suo evento al 10 settembre. In questa occasione, il colosso presenterà ufficialmente i suoi iPhone 16, i nuovi Apple Watch X e la nuova versione di Apple Watch SE, che ha già fatto storcere il naso ai più; molto probabilmente saranno presenti anche dei nuovi AirPods.

Per conoscere quella che sarà la vera e propria data scelta da Apple dovremo attendere la prima settimana del mese di settembre. In quel periodo l’azienda comunicherà ufficialmente giorno e ora dell’evento offrendo anche qualche indizio su quali saranno i dispositivi protagonisti.

Fino a quel momento sarà opportuno non dar per scontate tutte le indiscrezioni trapelate in rete circa le particolarità dei prodotti in arrivo.