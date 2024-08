Xiaomi sta portando avanti un’ambiziosa serie di innovazioni nel campo degli smartphone, con un’attenzione particolare alle batterie ad alta capacità. L’azienda cinese sta progettando dispositivi equipaggiati con batterie da ben 7.500mAh. Una dimensione finora riservata ai tablet. Questi smartphone integrano quindi batterie di grande capacità. Ma supportano anche una ricarica rapidissima da 100W. Un cambiamento rilevante rispetto ai tempi tradizionali. Le nuove tecnologie in fase di sviluppo permetteranno a questi dispositivi di ricaricarsi completamente in circa 63 minuti. Tra le opzioni ancora in test c’è anche un modello con batteria da 7.000mAh e un da 120W. Il quale consente una carica completa in appena 49 minuti.

Xiaomi: innovazioni e prospettive per il futuro

L’espansione delle capacità di ricarica e batteria degli smartphone potrebbe cambiare radicalmente l’uso quotidiano dei device mobili. Xiaomi sta anche valutando altre configurazioni. Tra cui modelli con batterie da 6.000mAh e 6.500mAh. Le quali vantano una velocità di ricarica ancora più elevate, rispettivamente di 120W e 100W. Permettendo così una carica completa in tempi che variano dai 30 ai 34 minuti. Un ulteriore modello in sviluppo possiede una batteria da 5.500mAh e supporta una ricarica di 100W. Completando così il ciclo in soli 18 minuti. Questa varietà di soluzioni mostra l’impegno dell’azienda nel migliorare l’autonomia e la praticità dei cellulari. Anche se molte di queste versioni sono ancora in fase di test. In più non tutte potranno arrivare sul mercato. I dettagli sulla serie Xiaomi 15, prevista per ottobre, suggeriscono l’integrazione di batterie in silicon carbonio con capacità prossime ai 6.000mAh. Le novità potrebbero continuare con il lancio dei modelli Xiaomi15 e Xiaomi15Pro. Oltre che con il top di gamma Xiaomi15Ultra atteso per l’inizio del 2025. L’aumento delle capacità e delle velocità di carica rappresenta un passo molto importante per migliorare l’autonomia del telefono. A condizione che tutto ciò sia in grado di soddisfare le nuove esigenze degli utenti.