TIM batte Iliad e lo fa con 3 offerte fino a 300 GIGA in 5G

Con le sue nuove offerte, TIM vuole mettere in difficoltà la concorrenza rendendo la vita difficile a tutti a suon di grandi contenuti. Il gestore italiano infatti ha ripristinato le offerte più interessanti del 2024, quelle che tutti conoscono con il nome di Power. Al loro interno si trova veramente tutto ciò che serve, a partire dai minuti e fino ad arrivare a tantissimi giga. Secondo quanto riportato, sono al momento queste le migliori proposte sul mercato della telefonia mobile.

Effettivamente è difficile trovare un gestore che non sia un virtuale che offra al momento tutti questi contenuti con prezzi così bassi. TIM sfrutterà questa finestra per battere ogni forma di concorrenza e far ritornare indietro quanti più utenti possibile. Le ultime evidenze parlano di un netto dominio da parte del gestore italiano che ora continua a spingere.

TIM vuole distruggere la concorrenza: ecco le migliori offerte del momento

La prima soluzione si chiama Power Special e garantisce un prezzo di soli 9,99 € al mese per tutti. Al suo interno gli utenti che la scelgono possono trovare minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e ben 300 giga in 5G.

L’altra offerta disponibile è la Power Iron, offerta mobile che include al suo interno un prezzo di soli 6,99 € al mese. Qui gli utenti possono trovare gli stessi messaggi e minuti dell’offerta precedente ma con un totale di 150 giga in 4G.

A concludere il tutto ci pensa la promo Power Supreme Easy: il prezzo è di soli 7,99 € al mese. Al suo interno ecco e messaggi come le altre due offerte e 200 giga in 4G.

Chi sceglie queste offerte deve per forza provenire da un gestore come Iliad o dai tanti gestori virtuali. La condizione per beccarsi una delle migliori offerte di sempre di TIM. Oltre a questo bisogna ricordare anche che il primo mese offerto dal gestore sarà totalmente gratuito.