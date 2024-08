Il numero di nuove funzioni in arrivo su WhatsApp aumenta sempre di più. La piattaforma è in continuo fermento per garantire ai suoi utenti un’esperienza che sia sempre aggiornata ed efficiente. Alcuni interventi sono indirizzati appositamente per risolvere bug riscontrati.

L’ultimo esempio riguardo le modifiche apportate da WhatsApp riguarda gli aggiornamenti di stato. Nello specifico sta per cambiare l’interfaccia che riguarda tale sezione su WhatsApp. Scopriamo cosa sta per cambiare.

WhatsApp cambia l’interfaccia per la sezione “stato”

Il team di sviluppatori sta lavorando per fornire maggiore spazio agli aggiornamenti focalizzandosi su un design nuovo che al momento è in fase di sperimentazione. Ad ispirare la nuova interfaccia è un’altra app dell’universo di Meta. I nuovi stati su WhatsApp, infatti, saranno molto simili a quelli di Facebook. L’interfaccia si presenta come quella del social. Dunque, è presente un’anteprima dell’aggiornamento di stato e c’è un design molto più ampio.

Nel dettaglio, la modifica al design comporta una distribuzione diversa dello spazio su WhatsApp. Ora, gli aggiornamenti di stati non occupano più 1/3 della pagina dedicata, ma la metà. L’altra metà resta invece a disposizione dei canali.

Al momento non si sa quando la nuova interfaccia potrebbe arrivare nella versione stabile di WhatsApp. Come annunciato è ancora in fase di sviluppo e potrebbe volerci un po’ prima che raggiunga la stabilità giusta per essere rilasciata su tutti i dispositivi.

Solo alcuni utenti del programma beta hanno la possibilità di visionare la nuova opzione. WhatsApp sfrutta i feedback ricevuti per apportare eventuali modifiche e rendere la funzione funzionale per la diffusione globale. Le tempistiche possono essere varie e Meta non ha ancora dichiarato una possibile data di lancio. Dunque, bisognerà attendere ancora un po’ prima che la nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato presente sull’app venga diffusa nella versione stabile della piattaforma di messaggi.