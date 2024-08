Samsung Galaxy Watch6 va ad incarnare il perfetto ideale di smartwatch per la maggior parte dei consumatori, un dispositivo dall’eccellente rapporto qualità/prezzo che riesce a convincere gli utenti, proprio con prestazioni e misurazioni di livello nettamente superiore al normale.

Sul mercato si possono trovare innumerevoli varianti dello stesso dispositivo, oggi in promozione abbiamo la versione del Samsung Galaxy Watch6 con display OLED da 40 millimetri (1,3 pollici), capace di raggiungere una risoluzione di 432 x 432 pixel, oltre al solo collegamento WiFi. Ciò sta a significare che non è possibile installare alcuna e-SIM, ma sarà possibile solamente utilizzare la connessione WiFi dello smartphone per accedere alle funzioni in rete.

Samsung Galaxy Watch6: quanto costa oggi su Amazon

Il suo prezzo di vendita, anche in confronto al fratello più recente Galaxy Watch7, è giustamente ridottissimo: per l’acquisto basteranno 209 euro, approfittando così di un prodotto di ottima qualità in vendita a cifre estremamente basse. Se volete effettuare l’ordine, vi potete collegare qui.

In termini dimensionali il prodotto raggiunge 38,8 x 40,4 x 9 millimetri di spessore, con un peso netto complessivo di 28,7 grammi; il risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android o iOS, ricordando comunque che il meglio di sé riesce a darlo a tutti gli effetti con i dispositivi che presentano l’OS del robottino verde. Non mancano all’appello tutte le funzioni che ci saremmo aspettati di trovare in un prodotto di alto livello, quali il monitoraggio del sonno e dell’attività cardiaca, passando anche per passi, distanze percorse, calorie bruciate, varie attività e moltissimo altro ancora.

Il prezzo indicato nell’articolo è da ritenersi valido in via esclusiva per la versione con colorazione Nero, non vi assicuriamo essere disponibile anche con altri modelli o varianti attualmente in commercio.