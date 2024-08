L’aggiunta dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema Google è una realtà consolidata. A tal proposito, alcuni leak sulla nuova serie Pixel 9, fanno riferimento proprio alle funzioni AI che potrebbero arrivare sul nuovo dispositivo. Nello specifico sembra che la versione Pixel 9 Pro potrebbe presentare una serie di funzionalità particolarmente interessanti per gli utenti.

Pixel 9 Pro: l’AI domina tra le novità in arrivo

Riguardo le possibilità in arrivo, sembra che Gemini stia per apportare interessanti modifiche al modo in cui gli utenti modificano le loro foto. Secondo quanto riportato, infatti, l’AI potrebbe intervenire per permettere ai possessori di uno dei nuovi modelli di Pixel di fotografare una serie di ingredienti per poi chiedere all’intelligenza artificiale di suggerire una possibile ricetta da realizzare. E non è tutto.

Tra le funzioni in arrivo, Google ha mostrato una prima panoramica sulla denominata “Add me”. Si tratta di una novità animata dall’AI che potrebbe attirare l’attenzione di un pubblico piuttosto vasto. La funzione, infatti, permette agli utenti di accedere ad un editing delle foto più profondo. Nello specifico, sui nuovi dispositivi Pixel è possibile, grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale di “prelevare” uno o forse anche più soggetti da una foto per poi trasportarli in un’altra. In questo modo sarà possibile avere una foto di gruppo anche se non si era effettivamente insieme al momento dello scatto.

Come anticipato, si tratta di una funzione che suscita particolare interesse. Quest’ultima può essere utile per tutti coloro che vogliono una foto di gruppo e non hanno modo di farsela scattare da qualcun altro esterno alla propria compagnia.

Al momento ciò è tutto ciò che si conosce su “Add me” in arrivo sulla nuova gamma di dispositivi Pixel. Sappiamo che la presentazione ufficiale avverrà tra qualche giorno (13 agosto). Durante l’evento è probabile che emergeranno nuovi dettagli anche riguardo le funzioni che caratterizzeranno i nuovi smartphone.