La BMW si prepara a lanciare entro la fine dell’anno la versione più potente della sua serie M2. Stiamo parlando della famosa M2-CS. Questa nuova variante promette di portare il 3.0 sei cilindri a un livello superiore. Il tutto con una potenza che potrebbe raggiungere i 525 cavalli. Una simile cifra la renderebbe l’ auto più potente di sempre, ma anche superiore alle M3 e M4 Competition, che si fermano a 510 cavalli. Le indiscrezioni riportate dal forum Bimmerpost parlano anche di un peso ridotto. Il quale contribuirà a migliorare ulteriormente la maneggevolezza e le prestazioni generali della vettura.

Nuova BMW M2: prestazioni da record e prezzo in crescita

Dal punto di vista estetico, la BMW M2CS presenterà un look inconfondibile con un pacchetto aerodinamico completo. Ciò potrebbe includere prese d’aria più grandi e un estrattore di dimensioni più generose. Le sospensioni saranno specificamente tarate e leggermente più rigide per migliorare il comportamento su strada e in pista. Non mancheranno dettagli esclusivi per gli interni e una serie di colori personalizzati. Proprio come già visto sulle sorelle maggiori M3 e M4 CS. Anche l’impianto frenante sarà studiato maggiormente, per garantire il massimo delle prestazioni in ogni condizione.

La BMW M2 CS non sarà solo più potente, ma anche più veloce. Attualmente, è in grado di accelerare da 0 a 100km/h in 4 secondi, con una velocità massima di 250km/h. Può poi arrivare fino a 285km/h con determinati pacchetti optional. Con la riduzione di peso prevista e l’incremento di potenza, è lecito aspettarsi che l’auto migliori, ancora di più, questi valori, diventando così la M2 più performante mai prodotta.

Il prezzo, naturalmente, rifletterà queste migliorie. Se la versione standard parte da circa 78.000€, la CS avrà ovviamente un costo più elevato. Ad ogni modo, gli appassionati del settore non dovranno aspettare ancora molto per avere tutte le informazioni ufficiali. La presentazione della nuova arrivata è prevista infatti tra poche settimane. Insomma, l’ultima BMW M2CS si preannuncia come una delle auto più attese dell’anno. Pronta a conquistare con il suo mix di potenza, stile e prestazioni eccezionali.