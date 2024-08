WhatsApp: non servirà più il numero di telefono, ecco perché

Non c’è voluto molto tempo prima che le persone capissero che WhatsApp era l’applicazione perfetta per poter comunicare con chiunque. Fino a quando è stata lanciata, questa soluzione è stata in grado di conciliare il mondo dei computer con quella degli smartphone, nel senso che ha avvicinato l’esperienza che qualcuno aveva provato con MSN Messenger al mondo mobile. Esatto, proprio da quel momento le persone hanno potuto utilizzare i messaggi senza dover pagare il costo di un SMS, abitudine alla quale tutti erano ormai fedeli da tempo. WhatsApp è stata dunque la prima piattaforma di messaggistica RCS di un certo livello che ha stravolto il mondo delle comunicazioni.

Con il tempo sono arrivate diverse novità che hanno contribuito a rendere questo colosso il migliore e di gran lunga. Inizialmente serviva solo per i messaggi e per i privati, mentre in seguito si è trasformato in una piattaforma dedicata alle aziende, tenendo in considerazione WhatsApp for Business, e soprattutto con l’opportunità di effettuare chiamate, videochiamate, creare gruppi, canali e community. Tutte queste risorse contribuiscono a rendere unico il percorso di WhatsApp nel tempo, che però non è destinato a fermarsi proprio adesso. La piattaforma infatti ha deciso di introdurre un nuovo aspetto che salvaguarderà la privacy dei suoi utenti.

WhatsApp lancia gli username, il numero di telefono non serve più

Secondo quanto riportato, WhatsApp è nel bel mezzo della fase di test degli username, la nuova soluzione utile per lasciare da parte i numeri di telefono. Il colosso della messaggistica istantanea è stato in grado di rendere disponibile qualsiasi soluzione negli anni, ma questa potrebbe essere la più innovativa.

Usando gli username, gli utenti potranno infatti comunicare il proprio contatto a persone nuove senza dover svelare il loro numero di telefono. Con ampia probabilità sarà anche possibile trovare gli utenti direttamente tramite la barra di ricerca solo digitando quello che sarà un nome inventato o qualcosa di simile al proprio nome e cognome.