Truffa con mail, il messaggio fa paura e ruba soldi

Purtroppo siamo ancora qui a parlare di una nuova truffa che sta imperversando attraverso le caselle di posta elettronica. Secondo quanto riportato sono tantissime le persone che ci stanno cascando, anche quelle più esperte che infatti sarebbero rimaste interdette.

Il testo sta girando sia tramite le chat di messaggistica istantanea che tramite le varie e-mail, per cui è davvero prevenirne la provenienza. In realtà l’obiettivo è quello di far credere che l’unico modo per fare la conoscenza di questa donna sia solo ed esclusivamente quello di iscriversi ad un nuovo sito di incontri, che in realtà però non esiste.

Truffa con un messaggio molto pericoloso, ecco cosa si aggira all’interno delle e-mail

“Mi chiamo Lila, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e sesso. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca Hot_Lila-51, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online“.

Come si può vedere il messaggio scritto male in italiano e non ha niente a che fare con i soliti siti di incontri. Inoltre un altro indizio che potrebbe aiutare le persone a capire che si tratta di un inganno è l’indirizzo e-mail che contiene un dominio che non è registrato presso nessun sito ufficiale. Il consiglio è quello di fare molta attenzione e di controllare questi aspetti prima di credere che una bella donna abbia deciso di fare la vostra conoscenza.