Tesla ha avviato una sperimentazione presso alcune stazioni Supercharger, raggiungendo potenze di ricarica superiori ai 300kW. Di recente, un proprietario di Cybertruck ha riscontrato una potenza di picco di 323kW durante una ricarica presso una stazione a Los Gatos, California. Ciò rappresenta un notevole aumento rispetto ai 250kW massimi attualmente offerti dalla maggior parte delle colonnine Tesla. L’evento è stato confermato da Wes Morrill, Lead Engineer del Cybertruck, che ha comunicato tramite X (ex Twitter) che Tesla sta effettuando prove su stazioni denominate “V3+”. Le quali sembrano combinare armadi di alimentazione V3 con postazioni di ricarica V4.

Tesla: espansione dei Supercharger V4 in Europa e USA

La possibilità di offrire potenze di ricarica superiori ai 300kW rappresenta una svolta molto importante per Tesla. Il Cybertruck e le future tipologie di batterie potrebbero beneficiare enormemente di queste nuove capacità. Esse infatti migliorerebbero, di gran lunga, l’esperienza di carica delle vetture. Ma soprattutto ridurrebbero i tempi di sosta. A tal proposito, la famosa azienda di Elon Musk, prevede di implementare queste tecnologie avanzate in un numero sempre più alto di stazioni Supercharger nel prossimo futuro.

L’introduzione dei SuperchargerV4 però non si limita solo agli Stati Uniti. Tesla ha iniziato a svilupparle anche in Europa. Una simile espansione era attesa da tempo. La sperimentazione attuale fa quindi ben sperare che presto l’azienda inizierà ad aggiornare gli armadi di alimentazione nelle sue stazioni proprio per offrire potenze superiori ai 300kW.

L’adozione di Supercharger V4 con capacità di ricarica avanzate è vista come una necessità per mantenere il passo con l’evoluzione delle batterie e delle esigenze dei veicoli elettrici di nuova generazione. In futuro, sarà sempre più importante disporre di punti di ricarica ad altissima potenza per supportare le auto con batterie più grandi e con maggiore autonomia. Insomma, l’impegno di Tesla nell’innovazione e nell’espansione di infrastrutture simili rappresenta un passo importantissimo verso un futuro in cui le ricariche rapide e potenti diventeranno la norma per utte le vetture elettriche. Non solo per quelle di punta come il Cybertruck.