Volete risparmiare al massimo sull’acquisto di uno smartwatch? allora dovete collegarvi subito ad amazon ed approfittare di una delle migliori promozioni attualmente in circolazione, infatti il suo costo è di soli 17 euro.

Il prodotto di cui vi parleremo non è chiaramente commercializzato da un brand particolarmente conosciuto, proprio per il suo prezzo di vendita estremamente ridotto, ma allo stesso tempo è in grado di garantire buone performance generali. Si tratta di uno smartwatch dotato di un display touchscreen a colori da 1,7 pollici di diagonale, con risoluzione HD, che presenta un form factor capace di ricordare gli Apple Watch, anche se il pannello è leggermente curvo sui bordi, cosa che non accade per i prodotti dell’azienda di Cupertino.

Smartwatch in promozione su Amazon

Approfittare dello sconto pazzo applicato su questo smartwatch è davvero semplicissimo, e soprattutto alla portata di ogni singolo consumatore. Il suo listino sarebbe di 39,99 euro, ma solo in questi giorni potete applicare prima il codice S6A7MPHY, che porta ad una riduzione del 10%, a cui aggiungere il coupon da applicare in pagina (dovete flaggare la casellina con la scritta Coupon), che porta a sua volta ad uno sconto del 50%. In altre parole pagherete il 60% del valore originario, corrispondente ad una spesa finale di circa 17 euro. Premete qui per l’acquisto.

Tutti coloro che sceglieranno di ordinarlo riceveranno anche un paio di regali davvero eccellenti: come una coppia di cinturini sostitutivi, oltre al rosa che potete trovare già montato, di colorazioni differenti. Il prodotto può essere facilmente utilizzato con tutti i sistemi operativi in commercio, sia Android che iOS, senza differenze o limitazioni particolari. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, soprattutto dato il prezzo di vendita, è anche completamente impermeabile, data la certificazione IP68.