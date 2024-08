Iliad propone sul mercato una promo imperdibile. Si tratta di Flash 200 che offre a tutti gli utenti ogni mese minuti ed SMS illimitati e 200 GB di traffico internet in 4G, 4G+ e 5G. Un piano tariffario davvero conveniente che Iliad lancia sul mercato al costo di 9,99 euro mensili. Ed è solo l’inizio. Minuti ed SMS illimitati variano sia in Italia che in Europa. Ciò mette a disposizione degli utenti la possibilità di poter usare il proprio smartphone senza limiti geografici e senza costi aggiuntivi. Un’opzione importante soprattutto in vista delle vacanze estive.

Iliad Flash 200: cos’altro comprende?

La promo offre una connessione stabile e trasparente. Inoltre, risulta sempre affidabile anche quando si è in viaggio. Oltre a chiamate ed SMS, per l’Europa, Iliad mette a disposizione degli utenti anche 11 GB di traffico dati. Un dettaglio importante che permette a tutti di accedere ad una connettività senza vincoli.

Ci sono inoltre, ulteriori servizi inclusi nel costo mensile della promo Flash 200 di Iliad. Tra cui troviamo “Mi richiami” e l’uso dell’hotspot. L’operatore offre anche stabilità, con le sue offerte che promettono di non cambiare con il passare del tempo. Gli utenti interessati all’offerta possono procedere in modo semplice. L’attivazione è veloce e non ci sono costi nascosti o vincoli contrattuali.

Si tratta di una promo davvero imperdibile. Con i dati offerti si presenta sul mercato come una delle promo più vantaggiose. D’altronde, l’operatore da anni mantiene la sua posizione di spicco all’interno del settore della telefonia. Un posto che ha conquistato dagli arbori e che con le sue promo vantaggiose e ricche mantiene nonostante l’aumento della concorrenza.

È importante tenere presente che la promo di Iliad sarà disponibile solo per breve tempo. Dunque, per tutti coloro che intendono cambiare il proprio gestore e approfittare della vantaggiosa Flash 200 è importante procedere in fretta.