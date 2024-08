L’erede del dongle HDMI di Google sta per arrivare. Si tratta di Google TV Streamer su cui al momento stanno emergendo diverse indiscrezioni. Nello specifico, sono state diffuse alcune indiscrezioni riguardo il dispositivo. Tra cui ci sono alcune voci anche riguardo il possibile costo di vendita per il mercato europeo. Riguardo quest’ultima informazione, purtroppo, potrebbe non essere molto positiva. Scopriamo insieme cosa è emerso.

Google TV Streamer: quanto costa in Europa?

Il Chromecast con Google TV, al suo rilascio nel 2020, ha riscosso un certo successo. Eppure, il sistema presentava alcuni punti deboli. Tra suddette debolezze c’era, ad esempio, poca memoria interna. Inoltre, l’hardware non risultava particolarmente potente. Eppure, Google ha rilasciato una serie di aggiornamenti software che hanno permesso agli utenti di accedere ad un’esperienza nel complesso positiva. Tale situazione ha permesso al dispositivo di raggiungere un certo successo.

Ora, dopo quattro anni, sembra che l’azienda di Mountain View sia pronta a lanciare il suo successore. Non si sa molto sul nuovo Google TV Streamer, ma alcune voci fanno riferimento al suo possibile prezzo per il mercato europeo. Nello specifico, le notizie non sono molto rassicuranti, visto che il dispositivo potrebbe avere un prezzo pari a 119,99 euro. Dunque, si tratterebbe di quasi il doppio rispetto al prezzo di lancio del modello attuale.

Oltre il prezzo, ciò che si sa è che il Google TV Streamer potrebbe essere disponibile in una sola colorazione (Porcelain). Inoltre, include una porta Ethernet e il supporto alla radio Thread. Per quanto riguarda la possibile data di lancio sembra che il nuovo dispositivo verrà annunciato proprio in questi giorni. Mentre sarà disponibile per l’acquisto intorno al prossimo 24settembre.

In molti attendono il lancio del nuovo dispositivo di Google. Allo stesso tempo però in tanti lamentano l’aumento di prezzo. Quest’ultimo se venisse confermato potrebbe portare diversi utenti a rinunciare al suo acquisto.