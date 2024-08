La corsa ai robot umanoidi alimentati dall’intelligenza artificiale ha subito un’accelerazione con l’introduzione di Figure 02 da parte di Figure Inc. La startup, supportata da giganti come OpenAI, ha recentemente pubblicato un trailer che offre un’anticipazione del nuovo modello, che potrebbe essere svelato definitivamente nelle prossime ore.

Figure Inc. presenta il suo nuovo robot umanoide Figure 02

Figure Inc., che ha recentemente raccolto 675 milioni di dollari in finanziamenti, ha condiviso un video teaser che, pur essendo avaro di dettagli tecnici, mostra giunti robotici avanzati, arti con una notevole capacità di movimento e un design innovativo caratterizzato da una mesh flessibile per il corpo del robot. Brett Adcock, fondatore di Figure, ha affermato su X che Figure 02 sarà “il robot umanoide più avanzato del pianeta”.

Fondata nel 2022, Figure ha presentato il suo primo modello, Figure 01, nel marzo 2023, progettato per affrontare la carenza globale di manodopera in settori come la produzione, la logistica e la vendita al dettaglio. Con un team di 40 esperti del settore e il supporto di investitori di spicco come OpenAI, NVIDIA, Microsoft e Intel Capital, l’azienda si posiziona come un attore chiave nel campo della robotica umanoide. Recentemente, Figure ha stretto una partnership con BMW Manufacturing e ha dimostrato impressionanti integrazioni con il modello GPT-4V di OpenAI.

Il settore della robotica umanoide è in piena espansione, con aziende come Tesla, attraverso il progetto Optimus, e Boston Dynamics, che sviluppano i propri modelli. Anche NVIDIA ha recentemente presentato miglioramenti nel training dell’IA per robot umanoidi attraverso il progetto GR00T. In questo panorama competitivo, Figure sembra ben posizionata per continuare a fare progressi significativi. L’arrivo di Figure 02 potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella robotica umanoide, avvicinando queste macchine all’uso quotidiano in case e luoghi di lavoro.

Parallelamente, altre soluzioni robotiche stanno catturando l’attenzione, come quella della cinese Unitree, che ha recentemente svelato una nuova versione del suo cane robotico Go2. Questo modello, ora dotato di ruote, acquisisce capacità di movimento avanzate e maggiore velocità. Sebbene Unitree non abbia ancora fornito dettagli su prezzo e disponibilità del Go2-W, l’azienda ha dimostrato la capacità di creare robot innovativi a costi contenuti. La versione a quattro zampe del Go2, ad esempio, è venduta a circa 1.600 euro.