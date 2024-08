Un grande traguardo raggiunto da Google è certamente l’introduzione della taskbar. Si tratta di una barra delle applicazioni. È situata nella parte inferiore dello schermo. Quest’ultima permette agli utenti di passare da un’applicazione all’altra in modo semplice e rapido. Ma Google non ha intenzione di fermarsi. Con l’arrivo di Android 15 sembra che l’azienda di Mountain View intenda allargare la taskbar anche ai “normali” smartphone. Dettaglio importante considerando che la funzione è da sempre stata accessibile solo sui prodotti con schermi più grandi, come i tablet, e sui dispositivi pieghevoli, i Pixel Fold.

Android 15 allarga la presenza della taskbar sui dispositivi Google

Il nuovo sistema operativo è al momento in fase beta e sono diverse le indiscrezioni che lo vedono protagonista. Alcune di quest’ultime, affermano che Google è a lavoro per ottimizzare la taskbar di Android. In tal modo l’azienda mira a renderla disponibile su tutti gli smartphone.

La notizia è stata diffusa in rete da Mishaal Rahman, via Android Authority. Quest’ultimo ha analizzato la beta 4 di Android 15 e ha scovato alcuni riferimenti alla taskbar. Nel dettaglio, sembra che sarà più compatta in modo da adattarsi anche ai display più piccoli. Inoltre, Mishaal è riuscito ad abilitare la funzione e registrare un breve video che ha permesso di scoprire alcuni dettagli sulla nuova taskbar in arrivo.

Google non ha rilasciato informazioni riguardo una possibile data di lancio. La funzione non risulta attiva per tutti gli utenti con accesso alla beta 4 di Android 15. Inoltre, risulta ancora incompleta. Ciò suggerisce che il suo arrivo potrebbe dover richiedere un po’ di tempo più. Inoltre, ci sono alcune voci riguardo un rimando di alcune settimane dell’uscita di Android 15. Dunque, il lancio del sistema operativo dovrebbe arrivare dopo quello del nuovo Google Pixel 9. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni ed è necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda di Mountain View per averne la certezza.