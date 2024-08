WhatsApp: scopri adesso le funzioni nascoste, bisogna scaricare 3 app

Con le tante funzionalità che WhatsApp mette a disposizione sarebbe difficile per gli utenti pensare di volere di più. In realtà il colosso ha deciso di lanciare continuamente delle nuove funzioni, tutte votate a migliorare l’esperienza del pubblico. Nel frattempo però gli sviluppatori esterni non sarebbero rimasti con le mani in mano, promuovendo delle opportunità incredibili.

Queste hanno l’arduo compito di riuscire a rendere praticamente nulle le funzioni che WhatsApp. Scaricando infatti delle applicazioni di terze parti si possono avere opportunità che nessuno crederebbe possibili altrimenti. Ovviamente gli utenti vanno rassicurati: queste soluzioni non sono assolutamente dannose e soprattutto sono gratuite.

WhatsApp: ecco cosa dovete scaricare per fregare alcune delle funzioni dell’applicazione

Ci sono molti utenti che tendono a nascondere il loro ultimo accesso e soprattutto lo stato per non mostrarsi online. Questa è una delle tante possibilità che WhatsApp mette a disposizione ma che diventa praticamente nulla nel momento in cui gli utenti scaricano un’applicazione di terze parti denominata Whats Tracker. Questa è una delle soluzioni migliori per spiare gli utenti: basta scaricare questo applicativo per poter avere una notifica tutte le volte che un utente si collega a WhatsApp o quando esce fuori dall’app. Alla fine della giornata inoltre lo spione di turno potrà avere anche il report completo che segnerà tutti gli orari di accesso e di uscita.

L’altra funzionalità che WhatsApp ha lanciato anni fa consente praticamente di eliminare un messaggio prima che l’utente legga. Per evitare questa problematica, basta scaricare un’altra applicazione che prende il nome di WAMR, la quale salva il messaggio all’arrivo della notifica per consentirne proprio il recupero.

Chi non vuole invece essere visto leggendo comunque tutti i messaggi in arrivo, deve scaricare l’applicazione denominata Unseen. Questa garantisce infatti la possibilità di intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp ma esternamente. L’ultimo accesso dunque non verrà mai aggiornato.