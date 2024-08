Velivolo cinese nello spazio identificato, ecco di cosa si tratta

Nei cieli volano uccelli, aerei e altri tipi di velivoli, ma capita altrettanto spesso di identificare qualcosa di particolare. Questo è quanto accaduto ad un esperto osservatore, che in genere identifica satelliti, che risiede in Austria. Felix Schöfbänker, questo è il nome dello studioso, sarebbe riuscito ad identificare un velivolo spaziale molto particolare.

Questo avrebbe origine cinese e sarebbe di tipo robotico. In questo momento sarebbe arrivato al suo terzo volo orbitale e, stando a quanto riportato, sarebbe coperto da un segreto militare. Grazie al suo telescopio con specchio da 35 cm ed altre tipologie di dispositivi, Schöfbänker sarebbe riuscito ad identificare questo veicolo di cui al momento non si sa nulla. Le attrezzature utilizzate dall’osservatore, in genere sono in grado di identificare dei satelliti e di seguirli tenendoli nel campo visivo senza mai perderli. L’esperto ha dichiarato di realizzare queste immagini in genere registrando dei video quando i velivoli passano, sovrapponendo ogni immagine e migliorando così i fotogrammi più chiari.

Il velivolo cinese in orbita è stato immortalato da un esperto

All’interno delle immagini trapelate sul web, si vedono due velivoli che sembrano essere pannelli solari, anche se l’esperto austriaco non ne sarebbe sicuro. Per quanto riguarda la lunghezza, si stima che potrebbe arrivare a circa 10 metri. Schöfbänker però ritiene che tale stima potrebbe non essere troppo precisa per via dell’angolazione dell’illuminazione.

L’orientamento del velivolo sembrerebbe rappresentare quello di un aereo, ovvero con la parte davanti rivolta verso la direzione in cui si muove. La sua orbita poi è calata recentemente a circa 350 km sopra la terra. Al momento non si conoscono le intenzioni del velivolo cinese in questione, ma a quanto pare si tratta di una nuova missione segreta avviata dal governo orientale. Questo dimostra che ci sono tantissime operazioni occulte di cui l’umanità non è a conoscenza al giorno d’oggi.