I Galaxy Buds3 Pro di Samsung stanno per ottenere un nuovo aggiornamento. Nello specifico, quest’ultimo è in distribuzione in Corea ed ha una dimensione di 7,69 MB. Il changelog è stringato. Come anticipato Samsung ha parlato di miglioramenti, anche se al momento non è ancora noto quale sarà la natura di quest’ultimi. Ciò che è noto è che uno dei cambiamenti in arrivo riguarderà la stabilità del segnale audio dei nuovi auricolari Galaxy.

Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per i suoi auricolari

La distribuzione delle novità per i Galaxy Buds3 Pro, come accennato ora prevista in Corea del Sud, potrebbe presto essere allargata a molti altri Paesi. Ciò entro la fine del mese. Dunque, tale diffusione potrebbe coincidere con la distribuzione dei nuovi Galaxy Buds3 Pro riprenderà completamente anche su altri mercati. A tal proposito, sottolineamo che è coinvolta anche l’Italia.

Inizialmente, sembra che la diffusione nella nostra Penisola fosse prevista per lo scorso 24 luglio. Qualcosa però sembra essere andato contro le previsioni. Le prime spedizioni, infatti, hanno portato ad una serie di segnalazioni. I problemi riscontrati e riportati riguardavano il controllo della qualità. In molti avevano ricevuto unità con difetti estetici di diversa tipologia.

Samsung ha riscontrato e riconosciuto suddette problematiche ed è subito intervenuta, sospendendo le prevendite dei suoi auricolari. Dopo tale “incidente” la data di diffusione nel mercato italiano era slittata a 23 agosto. Eppure, sembra che invece, sul sito Samsung sia stata ora anticipata al 9 agosto. Un ulteriore data di scadenza viene presentata su Amazon. Qui la scadenza è il prossimo 30 Agosto. Al momento, dunque, le notizie sono ancora un po’ incerte. Non resta che attendere per scoprire come andranno concretamente le cose. Nel mentre, è importante sottolineare l’impegno di Samsung nell’intervenire in questioni problematiche per rispondere alle richieste e alle esigenze dei suoi utenti nel settore degli auricolari.