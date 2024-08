Settembre sarà il mese dedicato ad iPhone 16 ma questi non saranno gli unici dispositivi Apple in arrivo nel 2024. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, entro la fine di quest’anno, la Mela di Cupertino potrebbe rilasciare anche il nuovo MacBook Pro con M4, un Mac mini e un iMac.

La fonte ritiene, inoltre, che uno dei dispositivi appena elencati non riceverà soltanto il nuovo chip e accoglierà aggiornamenti decisamente rivoluzionari. Non è chiaro a quale dispositivo faccia riferimento ma, tenendo conto delle indiscrezioni emerse in precedenza, vi sono alte probabilità che si tratti della nuova versione del MacBook Pro con chip M4.

MacBook Pro con M4 sarà sottilissimo?

Secondo l’esperto, entro la fine dell’anno Apple presenterà tanti nuovi prodotti, tra i quali farà la sua comparsa un MacBook Pro con M4 molto più sottile e leggero. Apple potrebbe così dare il via all’arrivo di una serie di dispositivi particolarmente sottili che potrebbero raggiungere l’apice il prossimo anno con il debutto di un presunto iPhone 17 Slim. È ancora troppo presto per ritenere certo l’arrivo di quest’ultimo melafonino ma le indiscrezioni a riguardo si stanno diffondendo con una certa insistenza ormai da diversi giorni.

Non essendo ancora chiare le intenzioni di Apple e avendo poche informazioni in merito ai prossimi dispositivi non resta che limitarsi ad accogliere le voci che circolano e attendere per il momento l’arrivo dell’evento autunnale dedicato agli iPhone 16. In questa occasione il colosso mostrerà ufficialmente anche la nuova generazione di Apple Watch, compreso un nuovo modello SE, che proprio negli ultimi giorni ha suscitato particolari reazioni per via della possibilità che presenti un corpo costituito interamente da plastica rigida.

La data dell’evento Apple è ancora sconosciuta ma tra sole poche settimane scoprire quale sarà il giorno scelto dal colosso per il suo evento così da dare il via al conto alla rovescia.