Il Motorola Edge 50 Ultra sembra essere uno degli smartphone migliori sul mercato. Le prime analisi hanno riscontrato caratteristiche importanti per quanto riguarda il nuovo dispositivo, rilasciato sul mercato lo scorso maggio. Riguardo quest’ultimo, gli esperti di DxOMark hanno confermato le opinioni positive in circolo in rete. Nell’analisi diffusa viene evidenziato che il comparto fotografico del dispositivo Motorola, non solo raggiunge livelli altissimi, ma è in gradi di superare i dispositivi iPhone 15 e la variante Plus. Nel dettaglio, il primo ha ottenuto 146punti. Mentre gli smartphone Apple hanno totalizzato 145.

Una fotocamera di alto livello per il Motorola Edge 50 Ultra

Considerando la classifica generale, il flagship si posiziona al 18° posto. Prima del dispositivo Motorola dominano la scena il Huawei Pura 10 Ultra (163 punti) e i dispositivi della serie iPhone 14 Pro Max, pari merito. Inoltre, ci sono gli iPhone 15 Pro e la versione Max che hanno guadagnato 154punti.

Nel dettaglio, il comparto foto del nuovo Motorola Edge 50 Ultra presenta una fotocamera anteriore da 50 MP. Mentre le due posteriori sono entrambe da 50MP. Una delle quali è un’ultra grandangolare. Inoltre, a queste due si aggiunge una camera da 64MP con zoom ottico 3x.

DxOMark ha presentato un’analisi dettagliata. Quest’ultima ha evidenziato che il nuovo Motorola presenta una migliore esposizione riguardo la cattura degli scenari. Inoltre, il dispositivo è in grado di offrire un ottimo compromesso tra la riduzione del rumore e la densità dei dettagli. La stabilizzazione dei video risulta piuttosto buona. La profondità in modalità bokeh risulta fondata su una stima accurata e la messa a fuoco automatica è precisa e veloce insieme. Infine ci sono buoni dettagli per le riprese che vengono effettuate anche con la tele. Quest’ultimo dettaglio risulta ancora più evidente con distanza ravvicinata e media.

Si tratta di dettagli interessanti che mettono in evidenza la presenza sul mercato di un dispositivo (Motorola Edge 50 Ultra) molto valido soprattutto per coloro che utilizzano il proprio smartphone per le foto.