Il noto produttore tech Huawei continua a sfornare nuovi prodotti e questa volta lo fa proponendo un nuovo smartphone pieghevole. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Huawei Nova Flip. Si tratta del primo dispositivo foldable di questa serie e si caratterizza per un design piuttosto curato e dalla scheda tecnica di rilievo. Andiamo a vedere qui di seguito i messaggi.

Il produttore tech Huawei annuncia ufficialmente il nucol Huawei Nova Flip

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Huawei ha ampliato la sua line up di prodotti con un nuovo smartphone pieghevole. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nicol Huawei Nova Flip. Si tratta del primo dispositivo foldable di questa famiglia. Dal punto di vista estetico, abbiamo una costruzione impeccabile, con una backcover disponibile in diverse colorazioni, fra cui New Green, Sakura Pink, Zero White e Starry Black.

Dal punto di vista prettamente tecnico, abbiamo interamente un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.94 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia LTPO in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Da chiuso, lo smartphone pieghevole di Huawei dispone inoltre di un secondo display rettangolare.

In questo caso, il pannello è sempre un OLED da 2.14 pollici di diagonale. Accanto al display sono poi presenti due sensori fotografici rispettivamente pari a 50 Mp e a 8 MP (sensore grandangolare). All’interno la fotocamera anteriore per i selfie è da 13 MP. Le prestazioni sembra che siano affidate al soc Kirin 8000. Lo smartphone dispone inoltre di una grande batteria con una capienza pari a ben 4400 mah e con supporto alla ricarica rapida da 66W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo smartphone foldable Huawei Nova Flip sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 676 euro al cambio attuale.