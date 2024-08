Alfa Romeo 33 Stradale: rinascita di un'auto mito in versione ibrida

Alfa Romeo sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della sua nuova supercar, la 33 Stradale. L’azienda sta facendo di tutto per iniziare le consegne ai clienti entro la fine dell’anno. La vettura esclusiva, presentata ufficialmente quasi un anno fa, è un evidente omaggio alla storica 33 Stradale del 1967. L’Alfa Romeo ha così combinato il design ispirato al passato con le tecnologie odierne portando in campo una vettura straordinaria. Saranno prodotti solo 33 esemplari di questa straordinaria auto. Diverrà un vero gioiello, una punta di diamante, per collezionisti e appassionati. Il prezzo base? Circa 2 milioni di euro, ma tutte le unità, se magari foste interessati, sono già state vendute. Peccato.

La nuova Alfa Romeo potente ma anche sostenibile

L’Alfa Romeo 33 Stradale sarà disponibile sia in versione endotermica che elettrica. Il modello a benzina è equipaggiato con un potente motore V6 biturbo da 3 litri, capace di toccare i 620 CV. Tale tipologia di propulsore, derivata dal V6 Nettuno di Maserati, è abbinato a un cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. Ad esso l’azienda ha aggiunto di un differenziale elettronico a slittamento limitato. Le prestazioni, neanche a dirlo, sono di altissimo livello. La supercar è in grado di raggiungere schiacciando sul pedale una velocità massima di 333 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Per coloro che preferiscono una soluzione più ecosostenibile, Alfa Romeo mette a disposizione anche una versione full electric della 33 Stradale. In tal caso, qual è la potenza? Pare che questa sia di 750 CV e che l’auto possegga un’autonomia di circa 450 km. In entrambe le varianti, la vettura è stata ovviamente progettata nei dettagli per offrire performance eccezionali, senza compromettere il comfort o la facilità d’uso nella guida quotidiana su strada. Nel frattempo, il prototipo della 33 Stradale continua il suo tour internazionale, partecipando a eventi automobilistici di prestigio. Grazie alla 33 Stradale, Alfa Romeo riafferma il suo impegno nel creare auto che uniscono tradizione, innovazione e soprattutto passione per l’autenticità della sportività.