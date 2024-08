WindTre ha annunciato una nuova estensione della sua Promo Limited Edition. Si tratta di un’ offerta per la rete fissa Super Internet Casa 5G, disponibile fino al 31 agosto 2024. Essa è riservata specificamente a comuni selezionati ed offre la possibilità di attivare il servizio FWA Outdoor 5G senza alcun costo di attivazione. Ma con un costo mensile ridotto a 23,99€ rispetto ai 27,99€ abituali. La promo include anche una versione con Netflix, tutto incluso, al costo di 33,99€ al mese.

WindTre: dettagli e servizi inclusi

La promozione Limited Edition azzera quindi il costo di attivazione. Ma prevede anche che il modem Wi-Fi e l’antenna 5G siano inclusi nel canone mensile. Ciò con un pagamento rateale di 12,99€ al mese per i primi 48 mesi. Il servizio di installazione comprende la fornitura e il montaggio dell’antenna 5G, con eventuali servizi aggiuntivi. Come l’installazione su tetto o su edifici con cappotto termico, gestiti da tecnici specializzati. Dal 22 aprile 2024, tutte le nuove attivazioni includeranno anche 12 mensilità gratuiti di Amazon Prime. Quest’ ultimo offre accesso a PrimeVideo oltre che ad altri vantaggi esclusivi. Per chi desidera invece maggiore flessibilità, è possibile aggiungere l’opzione Voce Unlimited per chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Semplicemente a un costo aggiuntivo di 3€ al mese.

Questa offerta è ideale per chi risiede in comuni coperti dalla rete FWA Outdoor5G di WindTre e non ha accesso alla fibra FTTC o FTTH. Oppure per chi ha una connessione FTTC con prestazioni inferiori 20Mbps. Con questa estensione, l’ operatore mira quindi a rendere più accessibile e conveniente la connessione veloce per un numero sempre maggiore di persone in tutta Italia.

Queste di cui vi abbiamo parlato non sono però le uniche proposte che il gestore metteva disposizione dei suoi nuovi e vecchi clienti. Per conoscerle tutte collegatevi al sito web ufficiale dell’ operatore. Qui potrete scegliere con facilità la soluzione che, più di tutte, soddisfa le vostre esigenze !