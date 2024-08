Il noto operatore a tinte verdi presente nel territorio italiano vuole continuare a dire la sua all’interno del panorama economico della nostra penisola, stiamo parlando ovviamente di Very Mobile che per sfruttare l’entusiasmo legato al mese di agosto ha deciso di prorogare una delle sue migliori offerte mai messe in circolazione che garantisce tantissime possibilità ad un prezzo addirittura inferiore ai cinque euro al mese.

Very esclusiva prorogata

Cui parliamo oggi viene offerta dall’operatore telefonico virtuale a tinte verdi che ha deciso di prolungare dunque una vera e propria bomba di convenienza, ci riferiamo all’offerta denominata Very Esclusiva 4,99 euro, quest’ultima sarà disponibile fino al giorno 8 agosto 2024 e metterà a disposizione delle caratteristiche decisamente interessanti, chi la sottoscrive infatti avrà la possibilità di usufruire di 150 GB di traffico dati in 4G con anche la possibilità di usufruire di minuti ad SMS limitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili al costo di 4,99 euro al mese.

Si tratta di una promozione decisamente competitiva dal momento che a questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio e soprattutto trovare un operatore che ti garantisca così tanti gigabyte a meno di cinque euro al mese, l’offerta nel dettaglio appartiene alla categoria di quelle dedicate alla portabilità, di conseguenza per usufruirla, dovrete passare all’operatore verde da un operatore di provenienza tra i seguenti:Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Se siete interessati alla promo dunque non perdete tempo dal momento che rimangono solo pochi giorni per sottoscriverla prima che Very la elimini o la rimpiazzi con qualcosa di diverso, per farlo ricordate che basta recarsi sul sito ufficiale di Very per avviare la procedura senza nessun intoppo di qualsiasi genere.