Samsung Galaxy A35 è lo smartphone di fascia medio-bassa che vuole convincere il maggior numero di utenti all’acquisto, mettendo sul piatto una buona dose di specifiche tecniche di qualità, a prezzi tutt’altro che elevato.

Nell’avvicinarvi a questo dispositivo dovete prima di tutto sapere avere dimensioni che potremmo definire nella media, essendo di 161,7 x 78 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di 209 grammi. Il display è un ampio super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, che riesce a raggiungere una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel, con alle spalle 390 ppi. Sotto il cofano troviamo un processore Samsung Exynos 1380, con frequenza di clock a 2.4GHz, ed anche GPU Mali-G68, con una configurazione che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A35: che occasione su Amazon

Il Samsung Galaxy A35 ha uno dei prezzi più bassi di sempre, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una riduzione più unica che rara, che lo porta a costa a solamente 289 euro, contro i 389 euro previsti originariamente di listino, così da avere uno sconto di 100 euro che vi lascerà davvero a bocca aperta (circa il 25% in meno del solito). Lo potete acquistare qui.

Molto buono, nonostante il prezzo estremamente ridotto, è il comparto fotografico, capitanato dalla presenza di ben 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 5 megapixel. Nella parte anteriore possiamo trovare un sensore da 13 megapixel, con apertura F2.2, il quale permette di raggiungere una registrazione massima in 4K a 30fps. La batteria, se interessati, è un componente da 5000mAh, con il quale sarà possibile godere delle prestazioni per un lungo periodo, prima di ricorrere alla presa a muro per la ricarica.