Samsung è indiscutibilmente uno dei brand di maggior successo per quanto riguarda il mondo della tecnologia, e come tale cattura da sempre l’attenzione di tantissimi consumatori sparsi per tutto il territorio. In questi giorni su Amazon è possibile trovare una interessante promozione applicata direttamente su un monitor Samsung, in vendita soprattutto ad un prezzo estremamente conveniente e favorevole per la maggior parte di noi.

Il modello è l’S24C366EAU, si tratta di un pannello curvo (1800R) da 24 pollici di diagonale, chiaramente tecnologia IPS LCD, proprio perché appartiene alla fascia bassa del settore, ma allo stesso tempo capace di raggiungere 75Hz di refresh rate ed un tempo di tempo risposta di soli 4 millisecondi.

Scoprite subito le offerte Amazon che potete avere oggi gratis con il nostro canale Telegram ufficiale, iscrivendovi subito a questo link.

Monitor Samsung da pazzi oggi su Amazon

Oggi potete acquistare un monitor Samsung ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti, dovete sapere infatti che il prodotto in questi giorni ha avuto un valore mediano di circa 110,49 euro, che allo stesso tempo è stato ridotto del 20% da Amazon, per arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 89,90 euro. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

A differenza di quanto accade con modelli ben più costosi, in questo caso nella parte posteriore non troviamo una connettività fisica particolarmente fornita, nello specifico sono presenti: una porta VGA classica, da utilizzare ad esempio per collegare monitor di vecchia generazione, a cui aggiungere la classica HDMI (ma non 2.1, ovviamente). Non manca all’appello l’ingresso audio, mentre il tasto di accensione/spegnimento è focalizzato direttamente nella parte posteriore, dove è possibile trovare all’appello anche il sistema di controllo, che permetterà la navigazione all’interno dei menù, per una più rapida e comoda possibilità di personalizzazione di qualsivoglia impostazione, grafica, ma non solo.