Google è pronta a rivoluzionare l’esperienza di utilizzo della sezione “Ricordi” in GoogleFoto. Secondo quanto riportato dal ricercatore di app AssembleDebug, la versione 6.93 dell’applicazione introdurrà una nuova icona di modifica. Questa sarà posizionata nell’angolo in basso a destra dello schermo e consentirà agli utenti di accedere agli strumenti di editing con un singolo tocco. Così da semplificare notevolmente il processo di modifica delle vecchie foto.

Un futuro promettente per Google Foto

Attualmente, per modificare un’immagine nei Ricordi, bisogna seguire diversi passaggi. Ovvero toccare i tre puntini, selezionare “Visualizza giorno”, trovare il file desiderato e solo allora accedere alle opzioni di modifica. Ma la nuova icona eliminerà la necessità di queste fasi. In quanto renderà l’intera operazione molto più intuitiva e immediata. In più la permetterà di applicare strumenti di editing avanzati. Come ad esempio il Magic Eraser, utilizzabile anche a foto scattate prima dell’introduzione di tali tecnologie.

Google Foto utilizza già un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale finalizzato a curare automaticamente i Ricordi. In particolare combina le immagini in base a luoghi, date o persone presenti. Di recente però, sono state introdotte alcune opzioni ideate per personalizzare la selezione delle foto. Queste si inseriscono in un contesto di continuo miglioramento dell’applicazione. Cosa che conferma l’impegno di Google nel rendere la gestione dei ricordi digitali sempre più semplice e accessibile.

Non è ancora chiaro quando tutto ciò sarà disponibile. Ma essendo una modifica relativamente semplice, è probabile che l’implementazione avvenga in tempi brevi. Questo aggiornamento dimostra quanto Google continui a investire nel miglioramento della sua piattaforma Foto. Un aspetto fondamentale per coloro che desiderano conservare e rivivere i propri ricordi con facilità. Insomma, con questa nuova icona di modifica, il colosso di Mountain View si avvicina sempre di più a offrire un’esperienza senza interruzioni alcune. Così da facilitare l’accesso a strumenti avanzati e garantire che ogni foto possa essere perfezionata con il minimo sforzo. Anche se non si dispone di capacità grafiche particolari