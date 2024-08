Le cuffie wireless sono sempre più richieste dal pubblico, ancora meglio con cancellazione attiva del rumore, proprio per cercare di isolarsi alla perfezione dall’ambiente circostante, riuscendo così a ritagliarsi il proprio spazio, senza difficoltà particolari. Tra i tanti modelli attualmente disponibili sul mercato, oggi vi parliamo delle Soundcore Q30, cuffie wireless in super sconto su Amazon.

Una promozione davvero speciale per un prodotto che potremmo definire dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Sono cuffie over-the-ear classiche, chiamate comunemente a padiglione, compatibili con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android, iOS, MacOS, Windows o similari. Il prodotto viene commercializzato in tre colorazioni differenti: nero, rosa o blu, e presenta una scocca realizzata completamente in plastica, con materiali di qualità e resistenti anche sul lungo periodo.

Soundcore: cuffie wireless in sconto su Amazon

Un prezzo da capogiro vi attende sull’acquisto di nuove cuffie wireless di altissima qualità, come le Soundcore Q30, che di base sarebbero in vendita ad un listino di 79 euro, ma con la promozione di questi giorni sarà possibile spendere solamente 59 euro per il loro acquisto, così da riuscire a risparmiare il 25% del prezzo originario. Premete qui per effettuare l’ordine.

L’occasione è davvero ghiotta, proprio perché il suddetto prodotto riesce ad integrare al proprio interno alcune specifiche di alto livello: come la cancellazione attiva del rumore, meglio definita ANC, che porta ad avere la possibilità di isolarsi perfettamente dall’ambiente circostante, anche modulando suddetta cancellazione. In parallelo, la batteria può raggiungere una durata complessiva di 40 ore, così da riuscire ad estendere al massimo l’usabilità quotidiana, facilitando di molto la vita di tutti gli utenti che sono interessati ad utilizzare il prodotto in movimento ed in assoluta libertà durante i propri viaggi, ma non solo.