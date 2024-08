Con gli iPhone 17 sarà possibile scattare selfie migliori

Mentre gli utenti attendono l’uscita del prossimostanno emergendo già alcuni rumor sui. A tal proposito, online circolano diverse voci sulla nuova. Sembra che quest’ultime potrebbero migliorare con l’arrivo degli smartphoneattesi per il. A diffondere la notizia è statoche ha ottenuto una nota dell’analista. Quest’ultima suggerisce che la prossima serie degli iPhone 17 avranno una fotocamera frontale pari a. La nuova selfie cam avràin plastica.

Con suddetta novità gli utenti potranno ottenere degli scatti frontali con una qualità migliore. Quest’ultima permetterà loro di ottenere foto migliori anche quando ritagliate e/o modificate. Ciò avviene anche grazie all’introduzione di Apple Intelligence.

Nuova selfie cam in arrivo sui prossimi iPhone 17?

La nota ricevuta, evidenzia dunque una differenza tra gli iPhone16 e i prossimi della serie. Il passaggio della fotocamera frontale da 15 a 24 MP rappresenta un miglioramento importante che caratterizzerà i nuovi iPhone 17. Dettaglio che potrebbe rappresentare la prima grande differenza tra i prossimi dispositivi in arrivo.

Ma non è tutto. Con la nota riguardo la selfie cam è emerso anche un nuovo dettaglio particolarmente interessante. Sembra che ci sia un ulteriore indizio che suggerisce l’arrivo sul mercato di un nuovo iPhone 17 Slim. Suddetto dispositivo dovrebbe essere contraddistinto da dimensioni più sottili e dovrebbe sostituire il solito modello Plus. Ovviamente si tratta di ipotesi e bisognerà attendere la conferma ufficiale di Apple per esserne sicuri.

Ciò che è noto è che le nuove anticipazioni coincidono con quelle già diffuse in rete da Ming-Chi Kuo. Se consideriamo quanto emerso, sembra che i due analisti Pu e Kuo abbiano al momento le stesse informazioni nelle loro mani o credano entrambi nella validità di tali ipotesi. Dettaglio che rende le indiscrezioni più concrete. Anche se, come detto, sarà necessario attendere una conferma ufficiale.