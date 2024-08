Auto usate: le preferenze cambiano con l'età

Quando si tratta di acquistare un auto, soprattutto se usata, la preferenza varia a seconda dell’età. Non è una supposizione ma un risultato chiaro evidenziato da un’analisi effettuata da Autohero prendendo in considerazione la prima metà di quest’anno. Lo studio ha rivelato con chiarezza quali siano i gusti, le necessità e le possibilità economiche di ogni acquirente. Questi aspetti, per più ragioni, variano proprio col passare degli anni portando a scegliere un auto diversa in base alla propria età.

Da sotto i 30 fino agli over 70 cambiano le preferenze di auto

Le persone che hanno meno di 30 anni prediligono le citycar in generale. Per essere precisi, tra i dati raccolti, questa preferenza equivale al 40% delle loro scelte. Tali veicoli, più compatti e maneggevoli, sono ideali per chi ha uno stile di vita più dinamico e tende a spostarsi nelle zone urbane. Le berline sono poi la seconda scelta con il 34% e i SUV il 20%. Salendo di età, tra i 30 e i 40 anni, i Millennials si orientano al contrario proprio verso i SUV, che conquistano il 45% delle preferenze. Perché queste auto? Probabilmente perché le persone in considerazione hanno bisogno di più versatilità, di più spazio e di comfort durante i viaggi, magari perché si pensa ad una famiglia. Al contempo però tra le auto usate scelte in questa età le citycar e le berline continuano a mantenere una discreta popolarità.

Gli acquirenti appartenenti alla generazione tra i 40 e i 60 anni e tra chi ha tra i 60 e i 70 anni, condividono una spiccata preferenza per le auto di tipo SUV, scelte dal 44% degli utenti di entrambe le fasce di età. Le citycar restano comunque rilevanti, con una quota del 30-31%, mentre le berline risultano molto meno popolari. E per chi ha più di 70 anni? La Fiat Panda, per esempio, si distingue come l’auto usata più acquistata, seguita da modelli come la Toyota Yaris e la Renault Captur. Anche in questa fascia d’età, i SUV sono la scelta più diffusa con il 44% delle preferenze. Le citycar però si avvicinano al loro livello con un 39% di preferenza, segno che la compattezza e la facilità di guida sono apprezzate. Le berline, invece, perdono terreno, selezionate solo dal 10% degli utenti più anziani, indicando una scelta verso auto pratiche e sicuramente più gestibili.