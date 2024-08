Xbox Store, tanti videogiochi Ubisoft in sconto

Nonostante sia estate, il colosso americano Microsoft continua a deliziare i suoi utenti con tante interessanti proposte su Xbox Store. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha reso disponibile una valanga di viodegiochi in sconto, soprattutto quelli targati Ubisoft. Come da tradizione dell’azienda, anche questa volta si tratta di offerte e sconti davvero unici e che arrivano a quasi il 90%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, arrivano tanti nuovi sconti per alcuni giochi a marchio Ubisoft

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha deciso di stupire gli utenti proponendo tanti sconti davvero mozzafiato su Xbox Store. Come già accennato in apertura, questa volta gli sconti più interessanti riguardano alcuni videogiochi a marchio Ubisoft e non solo. Sono infatti proposti in sconto anche videogiochi a marchio THQ Nordic.

Tra i videogiochi proposti in sconto Come già detto in precedenza, ce ne sono alcuni che vengono proposti a dei super prezzi e con degli sconti che arrivano all’85%. Tra questi, c’è ad esempio uno dei videogiochi della saga di Assassin’s Creed. Ci stiamo riferendo in particolare al videogioco denominato Assassin’s Creed Origins: Gold Edition. Quest’ultimo, in particolare , è al momento proposto su Xbox Store ad un prezzo di soli 14,99 euro grazie allo sconto dell’85%.

Sempre proposto con lo stesso sconto, troviamo poi un altro videogioco di rilievo. Ci stiamo riferendo al videogioco denominato Darksiders III: Blades & Whip Edition. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile per gli utenti ad un prezzo al cambio di soli 11,99 euro. Ad un prezzo di appena 4,49 euro, poi, è disponibile il videogioco For Honor sempre con lo stesso sconto. Ci sono poi altri videogiochi proposti con degli sconti comunque interessanti. Tra questi, citiamo videogiochi come MX vs ATV Legends: Ultimate Edition e Prince of Persia: The Lost Crown.

Vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per non perdere nessuna occasione.