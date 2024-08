Jaecoo J5: il nuovo SUV sportivo arriva in Europa

La Jaecoo, marchio cinese di proprietà di Chery, si prepara a lanciare un nuovo modello SUV sul mercato europeo che già solo dalle prime immagini appare parecchio esaltante. Dopo l’attesa per la commercializzazione della Jaecoo J7 in Italia, il marchio rivolge ora lo sguardo al futuro con il prossimo arrivo della Jaecoo J5. Un bozzetto ufficiale ha svelato infatti le prime forme di questo SUV compatto, dandoci un’assaggio dello stile distintivo che caratterizzerà il secondo modello del brand.

Anticipiamo che, per quanto riguarda le motorizzazioni del SUV ancora non ci sono informazioni definitive. Si sospetta però che la J5 sfrutti la piattaforma della Omoda 5, un altro modello del gruppo Chery, che misura 4,37 metri di lunghezza. Questa piattaforma potrebbe poi avere in dotazione un motore 1.5 turbo benzina oppure un powertrain elettrico da 204 CV. Quest’ultimo dovrebbe essere alimentato da batterie LFP da 62 kWh ed avere un’autonomia di circa 430 km. Ovviamente, come anticipato, si tratta di supposizioni che poi andranno confermate nei mesi a venire.

Design del nuovo SUV Jaecoo

Le linee del SUV Jaecoo J5 mostrano un design sportivo e dinamico, evocando per alcuni aspetti la Range Rover Evoque. Questo stile è visibile anche nel tetto orizzontale che, visto già nel J7, promette di mantenere un buon livello di abitabilità interna senza compromettere l’estetica esterna. Il linguaggio di design della J5, denominato “Inspiration of Nature”, combina linee rette e forme scultoree con elementi più morbidi e sinuosi, creando un look moderno e accattivante.

La Jaecoo J5 pare essere già un SUV interessante per chi cerca un SUV compatto dalle linee sportive e moderne. L’anticipazione delle forme e dello stile suggerisce un modello che non solo vuole competere nel mercato europeo, ma che punta anche a distinguersi tra tutti gli altri SUV simili. In attesa di ulteriori dettagli tecnici e del debutto ufficiale, la J5 potrebbe essere un’auto affascinante che arricchirà sicuramente la gamma di veicoli della Jaecoo Riuscirà ad attirare l’attenzione di un pubblico esigente e molto attento?