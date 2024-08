Apple iPhone 15 è in vendita in questi giorni su Amazon ad un prezzo che farà letteralmente sognare milioni di consumatori, essendo comunque disponibile con una riduzione di oltre 200 euro sul listino originario, così da facilitare l’acquisto da parte della maggior parte di coloro che sempre lo hanno sognato.

Il più piccolo della line-up del 2024 è caratterizzato da dimensioni che non vanno oltre la media del essendo comunque di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 171 grammi. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED, con 460 ppi ed una risoluzione massima che può raggiungere 1179 x 2556 pixel, anche se, a dispetto dei fratelli maggiori, si ferma a soli 60Hz di refresh rate.

Apple iPhone 15: sconto Amazon da non perdere

Il prezzo di vendita di listino di questo prodotto sarebbe di 979 euro, ma solamente per questi giorni potrà essere vostro su Amazon con un esborso di 769 euro, l’occasione perfetta per godere di un risparmio di 210 euro, e poter godere di tutte le funzionalità e prestazioni di alto livello. Scopritelo subito su Amazon a questo link.

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori: un principale da 48 megapixel ed un secondario da 12 megapixel, quest’ultimo è un grandangolare che amplia di molto la visuale di ripresa, facilitando la realizzazione di scatti da lontano. Nella parte anteriore si trova un sensore da 12 megapixel, con apertura F1.9, e la possibilità di registrare video in 4K a 60fps. La batteria è forse la nota più dolente di questo dispositivo, essendo un componente da 3349 mAh, che riesce a garantire solamente una singola giornata di utilizzo, per poi richiedere il collegamento alla presa a muro (ricordiamo che in confezione non è presente l’alimentatore).