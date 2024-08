Gli utenti che cercano di scaricare X su Mac App Store visualizzano ora un avviso particolare. Quest’ultimo li informa che l’applicazione non è più disponibile. Ciò avviene per un motivo ben precisa. L’app di X è stata ufficialmente rimossa dallo Store Apple su tutti i dispositivi Mac.

Una situazione alquanto controversa che pone gli utenti che utilizzavano l’applicazione sui propri computer. Ma cosa ha portato a tale scelta?

X rimossa dai dispositivi Mac: perché?

La storia tra l’applicazione e i dispositivi di Apple risulta essere piuttosto contorta. Quest’ultima è contraddistinta da abbandoni e ricostruzioni. Una situazione che va avanti prima ancora dell’arrivo di Elon Musk nella dinamica.

Ora che si è concretizzata tale situazione, quali possibilità ci sono per gli utenti? Coloro che intendono installare X su Mac possono optare per la versione iPad. Tale opzione può essere selezionata solo se presente un processore Apple Silicon. È importante sottolineare però che gli utenti che hanno provare a scaricare X in tale versione hanno riscontrato dei problemi. Il proprio account infatti risultava sospeso. X è intervenuto ripristinando i profili coinvolti. Ora suddetta problematica sembra essere stata risolta.

C’è di più. Gli utenti che decidono di scaricare la versione iPad su Mac sono costretti a rinunciare ad una funzione che riguarda la cronologia. Nello specifico, in questo caso, è necessario aggiornarla manualmente e non avviene in automatico come sugli altri dispositivi.

Coloro che avevano già installato l’applicazione su Mac al momento possono continuare ad usarla. Non è noto però per quanto tempo sarà possibile farlo. Infatti, la piattaforma potrebbe essere presto disabilitata da lato sever. Dunque, non è possibile fare affidamento su tale opzione.

È però presente un’altra possibilità per tutti coloro che intendono continuare ad usare l’app. Quest’ultima permette agli utenti di poter accedere ad X su Mac tramite web. Quest’opzione rimane valida e disponibile di tutti.