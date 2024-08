Al momento gli utenti potranno scegliere fra una grande quantità di operatori virtuali ed offerte mobile sorprendenti. Sono al momento disponibili all’attivazione anche le super offerte dell’operatore telefonico virtuale Noitel. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di prorogare il suo catalogo di offerte per un lungo periodo di tempo, ovvero fino ad almeno la fine del mese di settembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Noitel, l’operatore virtuale decide di prorogare ulteriormente il suo catalogo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Noitel ha deciso di prorogare ancora una volta la disponibilità del suo catalogo di offerte. Gli utenti, in particolare, avranno accesso a questo catalogo per un bel po’ di tempo, ovvero fino alla fine del mese di settembre. Si tratta di offerte dell’elevato rapporto tra qualità.

Nello specifico, tra queste è stata prorogata l’offerta mobile denominata Noitel Morevoice. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti I numeri ad un costo di appena 4,49 euro al mese. Sono state prorogate anche altre offerte dell’operatore telefonico virtuale Noitel, come ad esempio le offerte appartenenti alla gamma Noitel Next Step.

Le offerte appartenenti a questa gamma sono Noitel Next Step 50 e Noitel Next Step 100. La prima di queste include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, 50 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. La seconda offerta della gamma è Noitel Next Step 100 e, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 4,99 euro per la prima offerta e 5,99 euro al mese per la seconda offerta.