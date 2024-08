La serie di smartphone entry-level del produttore tech Poco continua ad ampliarsi con un nuovo dispositivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha svelato il nuovo Poco M6 Plus. Si tratta quindi di un nuovo dispositivo appartenente a questa serie e che presenta ovviamente diversi upgrade rispetto al modello base Poco M6. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco svela ufficialmente il nuovo entry-level Poco M6 Plus

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Poco ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Poco M6 Plus. Questo nuovo device presenta diverse migliorie ed upgrade rispetto al modello base Poco M6. Cambia in primis il processore.

A bordo di questo nuovo device batte infatti un processore di casa Qualcomm. Ci stiamo riferendo in particolare al soc Snapdragon 4 Gen 2 AE. Processore dunque differente rispetto al precedente modello, che era alimentato da un processore a marchio Mediatek. A cambiare rispetto al modello base è poi leggermente il comparto fotografico.

Questo nuovo modello dispone infatti di un sensore fotografico principale da ben 108 MP, ovvero il sensore Samsung ISOCELL HM6. Quest’ultimo è accompagnato da un sensore macro da 2 MP con un flash LED di forma circolare. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.79 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. È poi presente una batteria piuttosto capiente da 5030 mah e dotata del supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Poco M6 Plus sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un costo iniziale di 13499 INR, ovvero a circa 149 euro al cambio attuale.

Vi aggiorneremo su un suo possibile arrivo anche per il mercato italiano.