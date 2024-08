WhatsApp starebbe preparando una nuova funzione che permetterà di semplificare l’ utilizzo dell’ applicazione. Possiamo definirla come un miglioramento dello stile di come vengono impiegate le informazioni. Il fatto di utilizzare meglio l’ applicazione risulta fondamentale soprattutto quando questo serve per guadagnare tempo nella risposta e soprattutto nell’ interrompere una serie di azioni che rallentano l’ invio del messaggio. WhatsApp si trova in un momento in cui le novità aumentano la quantità di utenti che la utilizzano per cui è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra novità e utilità.

Questa nuova funzione si trova già su un altro grande social media, Instagram, e permette agli utenti di mettere un like ai messaggi solamente con il doppio tap sull’ immagine. WhatsApp vorrebbe sostituire il like con un cuore in modo da avere una differenza che lo contraddistingue. La risposta ai messaggi sta diventando sempre più veloce per cui le piattaforme social si devono adeguare a questi cambiamenti in modo da avere sempre delle novità da presentare al pubblico per migliorare l’ utilizzo delle applicazioni.

WhatsApp, ecco la nuova funzione

La nuova funzione di WhatsApp consiste nell’ utilizzo della reaction del cuore ad un messaggio. Per azionarla basta cliccare due volte sulla nuvoletta, invece per inserire altre emoji basterà semplicemente tenere premuto sul messaggio e selezionare l’ emoji che desideriamo tra tutte quelle che abbiamo a disposizione. Questo aggiornamento è stato individuato all’ interno della versione 2.24.16.7 del client per Android anche se per adesso non è ancora disponibile per gli utenti. Probabilmente nel prossimo aggiornamento sarà presente questa caratteristica anche perché per adesso è ancora in fase di sviluppo e di miglioramento.

Questa funzionalità rispetto a molte altre risulta essere di minore importanza, ma per molti utenti potrà semplificare la risposta ai messaggi e soprattutto potrà essere utilizzata anche per uniformarsi al resto dei social media.