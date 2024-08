L’esperienza d’uso tra iOS e Android è difficile da valutare per decretare un vincitore. Eppure, un ambito specifico in cui Apple sembra avere un vantaggio significativo è CarPlay. La piattaforma, infatti, è generalmente considerata superiore ad Android Auto in termini di funzionalità e affidabilità. A tal proposito, gli utenti sperano che la piattaforma venga finalmente migliorata con il lancio dei nuovi Google Pixel 9.

L’attesa per i nuovi dispositivi, il cui lancio ufficiale è previsto tra circa due settimane, è palpabile tra milioni di utenti. La speranza è che tali smartphone possano finalmente elevare l’esperienza d’uso di Android Auto. Quest’ultima ha mostrato problemi con molti produttori, inclusa la stessa Google.

Continuano i problemi relativi ad Android Auto

I Google Pixel sono spesso visti come i migliori dispositivi del sistema operativo del robottino disponibili sul mercato. Ciò grazie alla loro versione “pulita” del sistema operativo e agli aggiornamenti tempestivi. Con l’attuale generazione di Pixel8 non è esente da problemi con Android Auto. In particolare, gli utenti non rilevano vantaggi significativi nell’usare un Pixel rispetto ad altri smartphone con Android14, poiché i bug e i glitch sono simili su tutti i dispositivi. La risoluzione di tali problemi richiede spesso mesi di lavoro. Ciò suggerisce che Google potrebbe essersi concentrata maggiormente sullo sviluppo di Android 15 piuttosto che nel risolvere le problematiche attuali, motivo per cui c’è grande attesa per i Pixel 9.

Sarà interessante vedere se Google riuscirà a risolvere le criticità del suo sistema per auto, che deve funzionare su dispositivi di marche diverse, potenzialmente manifestando bug differenti. È paradossale che anche i dispositivi Pixel soffrano di glitch significativi, come il noto problema delle telefonate, presente sin dall’ottobre 2023. La questione Android Auto è tutt’altro che banale: per alcuni utenti è un aspetto determinante, tanto che molti sono passati ad iOS per una migliore esperienza a bordo.

La domanda che rimane è se Google riuscirà finalmente a colmare il divario con Apple in questo campo. La risposta a questa domanda sarà chiara solo con il rilascio dei Pixel 9 e l’eventuale miglioramento di Android Auto. Fino ad allora, gli utenti possono solo sperare che Google riesca a offrire un’esperienza automobilistica all’altezza delle aspettative, eliminando i problemi che hanno afflitto il sistema fino ad oggi.