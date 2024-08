Samsung Galaxy A25 5G è lo smartphone che appartiene alla fascia medio-bassa, capace di catturare sin da subito l’attenzione dei consumatori, con la possibilità di accedere a grandi funzionalità, a basso prezzo.

Il prodotto parte dall’ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, che presenta risoluzione massima in FullHD+, con alle spalle anche la possibilità di approfittare di una configurazione di base decisamente interessante: 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, appoggiandosi comunque ad un processore octa-core di ottimo livello generale.

Samsung Galaxy A25 5G: che offerta

Nuovo prezzo basso sull’acquisto di Samsung Galaxy A25 5G, gli utenti si ritrovano a poter spendere veramente pochissimo per acquistare uno smartphone di tutto rispetto, un prodotto che parte nella fascia medio-bassa, con un listino di 319 euro, scendendo poi del 41% fino a soli 188,99 euro. Il modello, commercializzato con garanzia di 24 mesi ed anche no brand, può essere acquistato direttamente a questo indirizzo.

Proseguendo ad osservare le sue ottime specifiche tecniche, possiamo notare la presenza di sistema operativo Android 14, con interfaccia grafica One UI, una delle migliori in termini di funzionalità che gli utenti possono raggiungere e di personalizzazione generale. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida e la possibilità di continuare ad utilizzare il device per lungo periodo, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro.

Dimensionalmente parlando il prodotto raggiunge 161 x 76,5 x 8,3 millimetri di spessore, con un peso di 197 grammi, è comunque un prodotto con un comparto fotografico composto da 3 sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, seguito a ruota da ultragrandangolare da 8 megapixel e effetto bokeh/macro da 2 megapixel, il tutto completato da un sensore anteriore da 13 megapixel con apertura F2.2, registrando sempre in 4K a 30fps.