Una politica molto diffusa, soprattutto negli ultimi tempi per quanto riguarda le aziende legate alla tecnologia e quella di non lasciare nessuna fascia del mercato scoperta, molto spesso in passato le aziende infatti si dedicavano soprattutto alla fascia top di gamma per quanto riguarda la produzione dei loro prodotti, tralasciando la fascia entry level ad altre realtà più piccole.

Questa cosa negli ultimi anni sta cambiando e vede le società di maggiori dimensioni voler dominare anche le fasce di mercato più umili, questo per garantirsi un maggiore profitto e soprattutto perché la fascia top di gamma ovviamente chiama se una nicchia di utenza mentre le fasce più basse accolgono un più ampio range di utenti.

Ecco dunque perché la nota azienda Qualcomm ha deciso di presentare il suo nuovo Snapdragon 4s gen 2 un processore di fascia bassa che corrisponde alla versione dei potenziata del già conosciuto 4 gen 2, dal quale differirà per alcuni ma ben marcati elementi, scopriamoli insieme.

Carateristiche tecniche

nello specifico sembrerebbe che questo nuovo processore avrà un chip depotenziato dal punto di vista delle prestazioni dal momento che monterà a bordo due performance core a 2GHz e sei efficiency core a 1,8 GHz, contro i rispettivi 2,2e 02 gigahertz netti della versione non depotenziata, i core in questione probabilmente saranno i Cortex A78 e A55.

Le altre info trapelate in rete figurano dei cambiamenti radicali per quanto riguarda il supporto ad alcune tecnologie, il nuovo processore supporterà display con un refresh rate massimo a 90 Hzmentre la controparte più potente arrivava fino a 120 Hz, avremo il supporto alla RAM LPDDR4X mentre la variante più potente si spingeva alla LPDDR5.

Da aggiungere, rimane relativamente poco, è altamente probabile che questo processore di diventerà il nuovo punto di partenza per quanto riguarda la fascia entry Level del mercato, di conseguenza è altamente probabile che prossimamente negli smartphone di fascia bassa il processore predominante sarà proprio questo andando a infastidire la concorrenza condotta da MediaTek e Unisoc.