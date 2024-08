OpenAI pronta a lanciare la nuova modalità vocale su ChatGPT

OpenAI è finalmente pronta a lanciare la tanto attesa modalità vocale su ChatGPT. Dopo mesi interi di speculazioni, la nuova funzionalità sarà disponibile entro la fine di questa settimana. Durante l’evento Spring Update, OpenAI ha mostrato una demo che ha già suscitato grande interesse per le sue capacità avanzate e pensare che si tratta solo di una piccola parte delle sue funzionalità.

L’introduzione di questa modalità vocale ha subito alcuni ritardi. Il tempo in più non è stato casuale ma è stato usato fino all’ultimo minuto per perfezionare lo strumento. OpenAI ne ha potuto così migliorare sia l’affidabilità che l’efficienza e ne ha rafforzato gli importanti sistemi di filtraggio che proteggono da contenuti non appropriati. Il CEO Sam Altman ha poi confermato che la funzionalità sarà riservata agli abbonati a ChatGPT Plus, senza specificare tuttavia il modo in cui i verranno selezionati i fortunati utenti che la riceveranno in anteprima.

Parlare con ChatGPT come si farebbe con un amico?

La nuova modalità vocale promette di trasformare l’esperienza degli utenza. Permetterà di interagire con ChatGPT come se si stesse conversando con una persona reale, molto più di quanto facesse già fino ad ora. La funzione includerà caratteristiche avanzate come la traduzione dal vivo e la possibilità di personalizzare la voce.

Altman aveva proposto a Scarlett Johansson (voce protagonista del film “HER”) di prestare la sua voce a ChatGPT. L’attrice ha rifiutato, ma OpenAI ha sviluppato un modello vocale, chiamato Sky, con un timbro molto simile al suo. Questo però ha portato a una disputa legale, con Johansson che ha ottenuto il ritiro di Sky, nonostante le smentite dell’azienda (chissà com’è andata per davvero). OpenAI ha continuato a lavorare su altre opzioni vocali, dimostrando comunque grande determinazione per rendere ChatGPT il più realistico possibile.

Il lancio della modalità vocale ci avvicina, grazie a ChatGPT e ad OpenAI, ad un livello di interazione tecnologica con l’intelligenza artificiale che per anni e anni abbiamo solo potuto immaginare. Siamo sicuri che tutti gli utenti di ChatGPT Plus contano i secondi per poter testare in prima persona questa nuova e speciale funzionalità.