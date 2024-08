Elon Musk ha recentemente rivelato che negli ultimi otto mesi ha subito due tentativi di attentato alla sua vita, suscitando preoccupazioni e discussioni tra i suoi sostenitori. In un tweet, Musk ha condiviso: “Due persone (in occasioni separate) hanno già cercato di uccidermi negli ultimi otto mesi. Sono stati arrestati con armi a circa 20 minuti di macchina dal quartier generale di Tesla”.

I tentativi di omicidio a danno di Musk

Questa rivelazione ha seguito una risposta scherzosa di Musk a un tweet che gli consigliava di aumentare la sicurezza dopo un attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania. Il miliardario ha ironizzato dicendo che potrebbe essere “il momento di costruire quella sua armatura volante“, riferendosi al personaggio di Iron Man, interpretato nei film da Robert Downey Jr, e ispirato in parte dallo stesso Musk.

La dichiarazione di Musk ha scatenato un’ondata di preoccupazioni tra i seguaci di destra su X (ex Twitter), i quali temono che il magnate possa essere il prossimo obiettivo di attacchi. Il commentatore di estrema destra Ian Miles Cheong ha esortato Musk a “triplicare la sua protezione”, sostenendo che se possono colpire Trump, potrebbero fare lo stesso con Musk.

Non è la prima volta che Musk parla di tentativi di assassinio. All’inizio dell’anno, durante una chat audio su X Spaces con il professore conservatore canadese Gad Saad, Musk ha raccontato di due individui “mentalmente instabili” che avevano tentato di ucciderlo ad Austin. Uno di questi, secondo Musk, era un “schizofrenico estremo” convinto che gli fosse stato impiantato un chip nella testa, mentre l’altro aveva smesso di prendere i farmaci, subendo un “totale distacco dalla realtà”.

Incidenti pericolosi sempre più frequenti

Questi incidenti hanno evidenziato la vulnerabilità anche delle persone più influenti e potenti, portando alla luce la necessità di misure di sicurezza straordinarie. Mentre la maggior parte delle persone potrebbe non prendere sul serio l’idea di un’armatura volante, le dichiarazioni di Musk hanno comunque sollevato interrogativi sulla sicurezza delle personalità pubbliche e sui potenziali pericoli che devono affrontare.

L’attenzione mediatica attorno a questi eventi riflette il clima di tensione e insicurezza in cui vivono oggi molti leader e innovatori globali. Con il continuo aumento delle minacce, la questione della protezione diventa sempre più centrale, non solo per la salvaguardia delle singole vite, ma anche per la stabilità delle istituzioni e delle aziende che queste persone rappresentano.