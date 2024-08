Secondo una recente indiscrezione, sembra che “Grand Theft Auto V” potrebbe presto entrare a far parte del catalogo PC Game Pass. Questa sarebbe la prima volta in assoluto. In quanto non era mai accaduto che un celebre titolo di Rockstar-Games venga reso disponibile per gli utenti del servizio in abbonamento di Microsoft per PC. Fino ad ora, GTA 5 è stato accessibile solo per le console attraverso il GamePass. Il leaker, noto da sempre per le sue accurate previsioni sui giochi, ha condiviso la notizia tramite un post su X. Ma, al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo la data di lancio.

Il futuro di GTA e i prossimi passi

GTA 5 ha letteralmente rivoluzionato il genere dei videogame open world. Questo è stato lanciato nel 2013 per PlayStation 3 e Xbox360, e successivamente nel 2015 per PC. Fino a diventare uno dei titoli più acclamati e venduti di tutti i tempi. Con oltre 200 milioni di copie vendute, il gioco ha superato ampiamente i suoi predecessori in termini di vendite. A differenza del quarto capitolo della saga però non ha ricevuto DLC rilevanti. Insieme ai piani per un’espansione dedicata a Trevor la modalità multigiocatore ha riscosso un successo straordinario. In più continua ad essere arricchita con nuovi contenuti e aggiornamenti.

Nel contesto dell’attesa per il nuovo capitolo della saga, GTA 6 è previsto per l’autunno del 2025. Anche se vi sono già speculazioni riguardo a possibili rinvii. Nel frattempo, la continua espansione e il supporto per GTAOnline dimostrano l’impegno di Rockstar Games. Azienda che cerca di mantenere il gioco fresco e interessante per la sua vasta comunità di giocatori. L’arrivo di GTA5 su PC Game Pass potrebbe rappresentare un ulteriore impulso alla già notevole longevità e popolarità del titolo. Offrendo così ai nuovi giocatori l’opportunità di esplorare il vasto e dettagliato mondo di Los Santos. Ciò mentre gli appassionati attendono con ansia l’uscita del prossimo grande capitolo della serie.