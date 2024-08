Il lancio del Samsung Galaxy Watch7 sembra essere accompagnato da alcuni inconvenienti significativi. In particolare, riguardo l’autonomia della batteria. Le prime segnalazioni provenienti dalla Corea del Sud indicano che lo smartwatch presenta gravi problemi di “battery drain“. Alcuni utenti hanno riportato perdite di carica fino al 10% ogni ora. Una cifra che va ben oltre quella che ci si aspetterebbe da un utilizzo intensivo. Samsung ha riconosciuto il problema e ha promesso un aggiornamento a breve termine. A confermarlo è un dipendente della società su un forum di supporto tecnico locale.

Nuovo fix in arrivo per l’autonomia del Galaxy Watch7

La questione della batteria del è alquanto seria. Non si tratta di un semplice consumo elevato legato a un uso intensivo dell’orologio, ma di un problema che compromette l’esperienza utente in modo significativo. Anche se Samsung ha identificato la causa del problema, non ha ancora divulgato dettagli specifici, il che complica la ricerca di soluzioni temporanee come la disattivazione di alcune funzioni. È interessante notare che il problema sembra essere limitato al Galaxy Watch7 e non coinvolge la versione Ultra. Quest’ultima utilizza la stessa piattaforma hardware. Al momento, non resta che attendere ulteriori informazioni e l’aggiornamento promesso da Samsung.

Allo stesso tempo, l’azienda ha deciso di posticipare il rilascio della Beta di One UI 7. Si tratta della nuova versione dell’interfaccia utente. In un primo momento, si pensava che il rilascio fosse imminente. Alcune recenti indiscrezioni, invece, suggeriscono che Samsung abbia preferito prendersi più tempo per perfezionare il firmware. Anche se tali voci non sono state confermate ufficialmente, la fonte è Ice Universe, un leaker noto e affidabile. Gli esperti di SamMobile hanno suggerito che il ritardo sia dovuto alla versione One UI 6.1.1 ancora in fase di ottimizzazione. Dunque, si prevede che la Beta di One UI 7 sarà disponibile nella terza settimana di agosto.

Ice Universe ha inoltre messo in guardia gli utenti riguardo ai numerosi leak recenti relativi alla prossima generazione dell’interfaccia Samsung. Ciò sottolinea che la maggior parte di quest’ultimi sono concept e render realizzati da fan e appassionati. Sembra quindi che solo un video può essere considerato autentico. Dunque, è importante prendere con cautela le informazioni non verificate e fare riferimento a fonti affidabili, come Chunvn8888, che sembra avere accesso a informazioni concrete.