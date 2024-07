WhatsApp: traduci in questo modo i messaggi e comunica con il mondo

WhatsApp si arricchisce di una nuova funzionalità: la traduzione automatica dei messaggi. Questa funzione straordinaria, ancora in fase di rilascio iniziale, avrò in essa alcune delle lingue più diffuse che verranno poi incrementate con il tempo. Le prime lingue interessate saranno ad esempio inglese, spagnolo, hindi, arabo e russo. Inaspettatamente, il francese non è incluso tra le prime lingue supportate, anche se molto parlato sul nostro pianeta, soprattutto in Africa. Per quanto riguarda l’italiano, non c’è ancora una data certa per il rilascio purtroppo per noi, che avverrà successivamente (si spera).

La nuova funzionalità sfrutta “semplicemente” l’intelligenza artificiale per semplificare la comunicazione tra utenti che parlano lingue diverse. Potrebbe sembrare un mero vantaggio per l’utenza, ma non è così. Si tratta anche di un’intelligente scelta di marketing che potrebbe portare l’utilizzo dell’app verso vette inesplorate. Gli utenti avranno più possibilità. Potranno selezionare un singolo messaggio per tradurlo manualmente o impostare l’opzione per la traduzione automatica di tutti i messaggi in entrata. WhatsApp richiederà però di scaricare il pacchetto di traduzione della lingua desiderata prima di poter utilizzare la funzionalità.

Traduzione automatica di WhatsApp per una comunicazione senza barriere

I messaggi tradotti automaticamente saranno contrassegnati con un’etichetta che indicherà chiaramente che il messaggio proviene da un mittente che parla un’altra lingua. Questa funzionalità rispetterà la crittografia end-to-end e la privacy degli utenti come ogni altro messaggio o funzione su WhatsApp. L’opzione, per quel che sappiamo, è ancora in sviluppo ma sarà presto disponibile su tutti i sistemi operativi, sia iOS che Android. Gli utenti che possiedono l’ultima versione dell’app WhatsApp per Android saranno i primissimi a scoprirne i vantaggi.

La traduzione automatica non è una tecnologia di certo nuova quando si para di messaggistica. Instagram, altro prodotto di Meta, supporta già la traduzione dei messaggi, ma richiede di cliccare il comando “vedi traduzione” che almeno una volta sicuramente avrete utilizzato. Anche Amazon traduce le recensioni degli utenti, ma solo su richiesta. La novità di WhatsApp consiste nella possibilità di tradurre automaticamente i messaggi, in tempo reale, senza tasti o altro rendendo la comunicazione molto più fluida tra le persone.

Grazie questa innovazione, WhatsApp punta a facilitare la comunicazione globale abbattendo ogni barriera linguistica ed arricchendo in qualche modo la nostra conoscenza facendoci addentrare più facilmente in altre culture. Gli utenti potranno comunicare più facilmente con persone di lingue diverse, migliorando l’esperienza d’uso dell’app in generale e promuovendo una maggiore connessione globale.