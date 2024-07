TIM ha annunciato un’ulteriore estensione della promozione che offre i primi tre mesi gratuiti del servizio TIM One Number. Questo servizio innovativo permette di condividere lo stesso numero di telefono e le offerte della SIM principale su una eSIM installata in uno smartwatch compatibile. Di recente, tale promozione è stata estesa fino al 29 settembre 2024. Essa ora introduce anche i nuovi dispositivi, quali Galaxy Watch7 e Galaxy WatchUltra di Samsung. Entrambi lanciati durante l’evento Galaxy-Unpacked a Parigi il 10 luglio 2024.

TIM: compatibilità e funzionamento del servizio

TIM One Number rappresenta una soluzione super vantaggiosa. Soprattutto per chi desidera restare connesso anche quando non ha lo smartphone a portata di mano. Grazie a questo servizio, gli utenti possono effettuare chiamate, inviare SMS e navigare su Internet utilizzando il proprio smartwatch. Il traffico verrà poi addebitato sulla SIM principale secondo le stesse tariffe. La promozione costituisce un’ottima opportunità per provare il servizio senza costi iniziali. Dopo i tre mesi gratuiti, il costo mensile del servizio sarà di 3,99€.

Come detto i nuovi GalaxyWatch7 e GalaxyWatch Ultra si aggiungono agli altri smartwatch già compatibili. Proprio come ome vari modelli di AppleWatch e SamsungGalaxyWatch. Per utilizzare One Number, bisogna seguire una procedura di configurazione che include il pairing del proprio smartwatch con lo smartphone principale. Così da permettere il download di una SIM virtuale che condivide lo stesso numero e le stesse offerte di quella principale.

Il servizio è disponibile per l’attivazione presso i punti vendita TIM, online tramite MyTIM, o chiamando il numero 119. Non vi sono costi di attivazione e può essere disattivato gratuitamente in qualsiasi momento. Ma le novità del noto operatore non terminano qui. Infatti se siete interessati a conoscere tutte le vantaggiose soluzioni che l’ azienda mette a disposizione dei suoi innumerevoli clienti, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale di TIM. Qui troverete sicuramente la promozione che risponde a tutte le vostre esigenze e necessità di telefonia mobile, fissa ed indossabile.