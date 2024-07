Tesla sorprende con i risultati finanziari del Q2 2024

Tesla ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre del 2024, un periodo molto atteso dopo l’annuncio di un calo nelle consegne. Nonostante la diminuzione del 4,6% nelle consegne rispetto al 2023, l’azienda di Elon Musk ha registrato un fatturato complessivo di 25,50 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti che si attendevano circa 24,77 miliardi di dollari. Questo dato cosa significa? Che vi è stato un incremento del 2% rispetto ai 24,93 miliardi di dollari dello scorso anno.

I ricavi della divisione automobilistica sono scesi del 7%, attestandosi a poco meno di 19,8 miliardi di dollari, rispetto ai 21,3 miliardi dello scorso anno. Tuttavia, questo risultato è migliore rispetto al primo trimestre del 2024, quando i ricavi erano stati di 17,4 miliardi di dollari. Un segmento che ha brillato è stato quello dell’energia Tesla, con ricavi raddoppiati a 3 miliardi di dollari, rispetto agli 1,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Anche i servizi hanno registrato una crescita significativa del 21%, raggiungendo 2,6 miliardi di dollari.

Fatturato e arrivo del robotaxi di Tesla

Anche con l’aumento del fatturato, l’utile netto di Tesla ha subito un calo significativo del 45%, scendendo a 1,48 miliardi di dollari rispetto ai 2,70 miliardi di un anno fa. Superiore a quello del primo trimestre ma forse non abbastanza. L’utile rettificato di 52 centesimi per azione non ha soddisfatto le aspettative di Wall Street, che prevedeva 62 centesimi per azione. Il margine EBITDA si è fermato al 14,4%, in calo rispetto al 18,7% del secondo trimestre 2023 e il margine operativo è sceso al 6,3% dal 9,6% dello stesso periodo dell’anno precedente.

La Tesla è comunque entusiasta dei risultati ed ha espresso felicità per aver raggiunto ricavi trimestrali record, evidenziando la rapida crescita del business dell’Energy Storage. Oltre ai risultati finanziari, Tesla ha poi annunciato finalmente la presentazione del tanto atteso robotaxi e pare si terrà il prossimo ottobre. Questo evento era prima previsto per gli inizi di questo agosto ma poi è stato slittato per un cambiamento nel design del frontale richiesto dallo stesso Elon Musk.

Tesla continua così a dimostrare una notevole capacità di adattamento oltre che una tenacia non indifferente. Con la ripresa delle consegne di veicoli e una crescente fiducia dei consumatori, l’azienda sembra pronta ad affrontare le sfide future e a continuare il suo percorso di innovazione e crescita.