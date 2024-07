Qualcomm: ufficiale la piattaforma mobile Snapdragon 4s Gen 2

Qualcomm ha ufficializzato la piattaforma mobile Snapdragon 4s Gen 2, il cui compito ultimo è di rendere il 5G molto più accessibile ed affidabile, rappresentando un ulteriore esempio dell’impegno che Qualcomm pone nell’ingegnerizzazione del progresso umano, dominando a larghi tratti il passaggio generazionale tra 4G a 5G.

Il nuovo Snapdragon 4s Gen 2 è ricco di miglioramenti, infatti si possono trovare solide prestazioni della CPU, che riesce a garantire un multitasking privo di interruzioni, NavIC dual band ed una migliore precisione della posizione, senza dimenticarsi dell’audio potenziato direttamente dall’intelligenza artificiale, il tutto per portare un gameplay fluido, ma anche uno streaming video potente.

Il nuovo SoC sarà inizialmente utilizzato da Xiaomi, con i primi device che saranno annunciato dalla stessa azienda cinese entro la fine dell’anno corrente (2024). Secondo Chris Patrick, senior vice president e general manager della divisione mobile, “la piattaforma rappresenta un passo in avanti significativo per rendere il 5G più accessibile, cosicchè un maggior numero di persone possa navigare in tutto il mondo alla massima velocità, che solo il 5G riesce ad offrire”.

Qualcomm: ufficiale lo Snapdragon 4s Gen 2

“Ciò è possibile“, prosegue Patrick, “grazie ad una ingegneria all’avanguardia, riuscendo a bilanciare affidabilità e accessibilità economica, senza però dimenticarsi di offrire prestazioni elevate ed un pieno supporto alla possibilità di garantire una autonomia, o durata della batteria, elevata”.

Conclude la presentazione Muralikrishnan B, presidente di Xiaomi India, affermando di essere “entusiasti di poter collaborare con Qualcomm Technologies”, ed allo stesso tempo sottolineando che “molte persone devono ancora sperimentare i vantaggi della rete 5G, e con questo nuovo SoC, Xiaomi sarà effettivamente in grado di espandere il pubblico al quale questa tecnologia potrà arrivare, ridefinendo il mondo come si connette ed interagisce”.

In poche parole è un nuovo passo in avanti verso un 5G sempre più alla portata di tutti, ed è sicuramente un bene.